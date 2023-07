As melhores opções de churrasco regional, chefs renomados convidados e seis horas de open food. Este é o festival Direto no Fogo, que acontece nos dias 12 e 13 de agosto, fim de semana do Dia dos Pais, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O evento será realizado em parceria pelo restaurante rural Chácara das Vaquinhas e pela plataforma de gastronomia Curitiba Honesta.

O Festival Direto no Fogo contará com diversos chefs convidados, responsáveis por estações gastronômicas com costela no fogo de chão, porco no rolete, carneiro no buraco, choripan, carne de onça, massas e carnes e aves exóticas. O primeiro lote dos convites já está à venda no Disk Ingressos (veja mais no final desta matéria)..

Os chefs participantes são referência na gastronomia regional e vão trabalhar em um amplo e coberto espaço preparado para receber os convidados.

As opções gastronômicas e chefs convidados do Direto no Fogo são:

Estação Fogo de Chão – Chef Patrique Zarnicinski e Chef Tati Rodrigues·

– Chef Patrique Zarnicinski e Chef Tati Rodrigues· Estação Parrilla – Chef Douglas Miguel e Chef Eduardo Côrrea

– Chef Douglas Miguel e Chef Eduardo Côrrea Estação Carne de Onça – Chef Sérgio Medeiros

– Chef Sérgio Medeiros Estação Porco no Rolete – Chef Levi Vieira (Alemão)

– Chef Levi Vieira (Alemão) Estação Carneiro no Buraco – Chef Erico Fernandes e Chef Matheus Batalha

– Chef Erico Fernandes e Chef Matheus Batalha Estação Choripan Porco Moura – Chef Marcelo Lemos

Porco Moura – Chef Marcelo Lemos Estação Trolha – Chef Beto Madalosso

– Chef Beto Madalosso Estação Aves Exóticas e Frutas – Chef Junior Neves

Foto: Divulgação / Tati Rodrigues

Mais do que um ótimo cardápio, com serviço ininterrupto das 11h30 às 18 horas, o festival Direto no Fogo terá diversão para toda a família. Para crianças, haverá brincadeiras lúdicas, oficinas de pintura em tela, oficinas de plantio de hortaliças e caminhada ecológica para conhecer a chácara e os animais.

Também será realizada uma Oficina de Mini Chef para Pais e Filhos (como as vagas são limitadas, é necessário fazer inscrição antecipada – idade mínima 3 anos). Animando a festa, um grupo de moda de viola vai apresentar o melhor do cancioneiro regional.

“Este será nosso primeiro evento de churrasco e para isso confiamos no conhecimento e na capacidade da equipe da Chácara das Vaquinhas. Temos certeza que será o primeiro de vários”, diz Sérgio Medeiros, diretor da Curitiba Honesta.

“Queremos aproveitar o fim de semana do Dia dos Pais para oferecer um festival diferente de tudo que fizemos, mais completo, com mais opções gastronômicas, chefs convidados e algumas surpresas – que só serão reveladas no dia”, diz a chef Tati Rodrigues, responsável pelo restaurante rural Chácara das Vaquinhas.

Convites à venda

Os convites para o festiva Direto no Fogo já estão à venda e quem comprar adiantado garante os melhores preços. Também há descontos para pagamento em pix. O primeiro lote tem os seguintes valores:

R$ 257,90 (adulto, pix antecipado),

R$ 295,90 (adulto, crédito em até quatro parcelas).

Crianças até três anos não pagam. Crianças de 4 a 11 anos pagam R$ 109. A recreação está inclusa para todos. Além dos alimentos e recreação, o ingresso inclui bebidas não alcoólicas (água sem gás, suco concentrado de frutas e refrigerantes). Será possível escolher o dia da participação na hora da compra do ingresso.

Foto: Divulgação / Tati Rodrigues

A Chácara das Vaquinhas fica na – Rua Vila Nova, 940 – Cachoeira – São José dos Pinhais. Tem asfalto até a entrada. Estacionamento amplo e gratuito. Informações e vendas pelo whatsapp (41) 99815-2946 ou no www.diskingressos.com.br.

