Clientes e funcionários de mercearia tradicional de Curitiba sofrem ameaças

Um homem ameaçou clientes e funcionários da Mercearia Viana, que fica no Centro de Curitiba, no começo da manhã desta quarta-feira (30). Com um rastelo e uma faca na mão, o homem pedia dinheiro na frente do estabelecimento quando foi abordado pelo subgerente.

Ao pedir para o homem se retirar pois estava incomodando os clientes, o funcionário recebeu ameaças. “A gente não sabe se ele mostrou a faca para os clientes. Quando a gente pediu para ele sair, ele disse que ia ficar ali pedindo, que pede o quanto ele quer, que não tem quem tire ele dali. Foi aí que ele puxou a faca de trás da roupa e disse ‘fica de boa aí, você já vai ver qual é a tua'”, conta Thaylline Veronese, proprietária da mercearia.

Confira como foi a situação no vídeo a seguir:

Thaylline conta que a situação é recorrente. “A gente passa por isso direto. Já não foi a primeira vez e com certeza não vai ser a última que alguém puxa uma faca, ou ameaça, fala que vai voltar, que vai bater. A gente até fica com receio porque a gente passa por isso todo dia”.

Apesar do incômodo e da sensação de insegurança, a proprietária conta que desistiu de registrar as situações junto à polícia. “Isso não adianta nada, é só perda de tempo”, revela.

“Segurança não existe”

Comerciantes da região do Centro de Curitiba revelam as dificuldades da região e desabafam para a reportagem da Tribuna. Em entrevista, Alessandro Martins, lojista, diz que tem sido cada vez mais difícil manter seu negócio.

“Tá muito difícil, o aluguel é alto, a segurança não existe, e as pessoas estão buscando o bairro para comprar (…). Não compensa insistir, estou vendendo pela metade do preço os produtos e vou fechar”, conta Alessandro.

O que dizem as forças de segurança

Questionada sobre as reclamações de comerciantes com relação à violência no Centro de Curitiba, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que tem realizado constantemente ações na região para evitar pequenos furtos e utilizando estratégias para deixar o local mais seguro.

Em nota, a Guarda Municipal de Curitiba, informou que faz patrulhamento ostensivo preventivo em praças e órgãos públicos da cidade, enquanto também presta apoio às demais forças de segurança, sempre que necessário.

