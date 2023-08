Uma cena impressionante foi registrada em Curitiba no fim da manhã desta quarta-feira (30). O motorista de um biarticulado destruiu uma plataforma de embarque no Terminal do Boa Vista. Um vídeo mostra o coletivo se aproximando da plataforma e destruindo tudo.

O ônibus estava sem passageiros, mas duas pessoas que estavam na estrutura de embarque ficaram feridas.

Ainda não se sabe o que aconteceu para que o motorista perdesse o controle da direção, o que deve ser apurado. Ainda nesta semana, outro acidente com biarticulado em Curitiba chamou atenção. Relembre!

Vídeo mostra momento da pancada do Biarticulado com a plataforma de embarque do terminal do Boa Vista. Foto: Reprodução.

