A prefeitura de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, está com um concurso público aberto para preenchimento de 46 vagas na área de saúde. As vagas são para médicos, técnicos de enfermagem e cadastro de reserva. Os salários ficam entre os R$ 2,7 mil até R$ 16,5 mil, dependendo do cargo.

>> Edital do concurso para a prefeitura de Araucária

Segundo o edital do concurso público para a prefeitura de Araucária prevê a contratação de ao menos 31 médicos, além de 15 técnicos de enfermagem mais cadastro de reserva para todos os cargos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até às 23h59 do dia 24 de outubro de 2023. A banca organizadora do concurso é a Fundação Fafipa.

As inscrições custam R$ 100.

Vagas concurso público prefeitura de Araucária

Médico Alergologista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico Angiologista Vascular – Araucaria Cadastro de Reserva Médico Cardiologista – Araucaria Cadastro de Reserva Médico Clínico Geral – Araucaria 8 + Cadastro de Reserva Médico Dermatologista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico do Trabalho – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico Endocrinologista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico Endocrinologista Pediátrico – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico Generalista – Araucaria 13 + Cadastro de Reserva Médico Neurologista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva

Médico Oftalmologista – Araucaria Cadastro de Reserva Médico Ortopedista – Araucaria Cadastro de Reserva Médico Otorrinolaringologista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico Plantonista – Araucaria Cadastro de Reserva Médico Psiquiatra – Araucaria Cadastro de Reserva Médico Reumatologista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico Sanitarista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Médico Urologista – Araucaria 1 + Cadastro de Reserva Técnico de Enfermagem – Araucaria 15 + Cadastro de Reserva

