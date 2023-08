Três pessoas ficaram feridas após um grave acidente entre um carro e um biarticulado da linha Santa Cândida Capão Raso, no final da manhã desta quinta-feira (24). O acidente ocorreu bem na esquina da Travessa da Lapa com a Rua José Loureiro, local de movimento intenso de pedestres, ônibus e automóveis. Duas passageiras do carro e um homem que trabalhava na calçada ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

Após colidir contra o ônibus, o carro, um Chevrolet Corsa Wind, foi jogado contra a parede de uma loja. Bem ao lado de onde o carro acidentado parou um pedreiro realizava serviço em uma caixa de passagem de cabeamento. O carrinho de mão que ele usava foi tombado pelo carro e areia ficou espalhada pelo chão. O trabalhador ficou ferido com escoriações leves e, por um milagre, nada mais sério.

“Tinha uma obra bem na esquina de onde ocorreu o acidente. A condutora do veículo teve ferimentos moderados, a filha dela sem lesões relevantes foi liberada. Poderia ter sido bem pior”, explicou o Sargento Cunha, do corpo de bombeiros, para a Tribuna do Paraná.

Um baita susto!

Outro rapaz que estava trabalhando na obra contou que assim que ouviram o barulho da pancada eles correram. “Era para ter sido uma tragédia, mas a gente saiu correndo”, explicou o trabalhador identificado como Carlos.

Verde ou vermelho?

Testemunhas do acidente levantaram no local a dúvida sobre quem teria passado no vermelho. “O sinal abriu para ela, quando ela foi passar o ônibus veio com tudo e atravessou. Estava vermelho para o ônibus”, disse a testemunha Rose Guedes. Apesar das declarações de testemunhas, apenas a perícia poderá identificar as causas do acidente.

*Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti.

