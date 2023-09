Porta-voz dos moradores de Curitiba e região, a Tribuna tem publicado uma série de conteúdos apontando a falta de segurança e os problemas do Centro e demais bairros da capital. Após os pedidos de socorro por parte dos empresários e moradores a nossos repórteres (presencialmente ou pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias), a Prefeitura de Curitiba divulgou que o efetivo da Guarda Municipal foi ampliado.

Veja alguns dos conteúdos publicados pela Tribuna sobre o tema!

> Enxurrada de reclamações! Curitibanos cobram melhorias urgentes para o Centro

> Nem São Francisco SALVA? Moradores de bairro histórico de Curitiba pedem Socorro; Vídeo!

> Desabafo de empresária expõe problema crônico do Centro de Curitiba

> Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela?

> Clientes e funcionários de mercearia tradicional de Curitiba sofrem ameaças

> Placa histórica de bronze de tradicional confeitaria de Curitiba é furtada; Vídeo!

A GM de Curitiba deflagrou na manhã desta quinta (14), na Praça Rui Barbosa, uma operação de reforço do patrulhamento preventivo em toda a região central de Curitiba. O reforço veio após vereadores amplificaram o pedido de socorro trazido em reportagens da Tribuna em um pronunciamento na Câmara,

O objetivo da Prefeitura é proporcionar maior segurança para as pessoas que transitam pela região e intensificar a atuação nos equipamentos da Prefeitura.

“Nosso objetivo principal é garantir uma sensação de tranquilidade aos cidadãos curitibanos. Trabalharemos de forma contínua e em colaboração com a Polícia Militar”, afirmou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

Diferentes equipes do Núcleo Operacional da Guarda Municipal da Regional Matriz se revezarão nesse reforço semanalmente até o início de novembro, apoiada pelos demais núcleos da corporação. Estrategicamente, os guardas municipais atuarão nos locais com maior vulnerabilidade e histórico de ocorrências.

+ Leia mais: Terreno do “horror” em bairro de Curitiba traz medo a moradores: lixo, drogas e ameaças

“Nos concentraremos na prevenção em áreas de maior incidência criminal, complementando nosso trabalho diário. A operação ocorrerá em alguns dias da semana com maior índice de ocorrências, duas vezes por dia”, explicou o comandante da Guarda Municipal de Curitiba, Carlos Celso dos Santos Junior.

Nos demais dias e horários, a corporação continuará suas atividades regulares. “Não deixaremos de cumprir nossas obrigações habituais. A ideia é concentrar esforços nos locais e momentos mais críticos até novembro e depois ajustaremos nosso planejamento para a temporada de Natal, quando tradicionalmente a Guarda reforça o efetivo nas regiões com maior movimento comercial.”

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!