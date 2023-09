Motivada por denúncias de nossos leitores, a Tribuna do Paraná tem feito uma série de reportagens sobre a insegurança de empresários e frequentadores do Centro de Curitiba, além do abandono de algumas regiões. Nesta terça-feira, em pronunciamento na Câmara dos Vereadores, Alexandre Leprevost (SD) trouxe novos relatos de problemas enfrentados em alguns bairros da cidade.

Denúncias de uma quadrilha invadindo lojas de veículos, nas ruas Major Heitor Guimarães, Arthur Bernardes e Mário Tourinho, além de relatos de comerciantes da região central dormindo nos estabelecimentos com medo de assaltos, motivaram pedidos dos vereadores de Curitiba por mais policiamento na cidade. O pedido gerou debate entre os vereadores.

“É um absurdo. Parece que não basta o excesso de pessoas em situação de rua. Agora querem que os comerciantes passem a dormir fora de suas casas”, criticou. Para o vereador, é preciso “montar uma força-tarefa para resolver as questões de criminalidade na nossa cidade”. “Não é a hora de pensarmos na reativação dos módulos policiais na nossa cidade?”, questionou o parlamentar.

Nas lojas de veículos do Seminário e do Campina do Siqueira, denunciou Alexandre Leprevost, a preocupação é a atividade de uma quadrilha especializada, que há meses invade os estabelecimentos comerciais. “Os danos são recorrentes, há invasões todas as madrugadas, com roubos e baderna dentro das lojas”, disse o parlamentar, cuja análise é que uma força-tarefa seria suficiente para, com ações de inteligência, combater esse tipo de quadrilha.

O vereador submeteu ao plenário uma sugestão à Prefeitura de Curitiba, para que ela reforce a presença da Guarda Municipal na região. Amália Tortato (Novo) também reapresentou queixas de aumento do crime no entorno da rua Bruno Filgueira, com o roubo de escapamento dos carros.

Vereadores pedem aumento do efetivo da PM

O pedido por mais policiamento veio no mesmo dia em que a PM do Paraná formou 1,5 mil novos soldados. O vereador Rodrigo Reis (União) reclamou sobre a falta de novos policiais. “O efetivo da Polícia Militar [do Paraná] é o mesmo de 30 anos atrás, o número não cresceu. A população aumentou, mas o efetivo [da PM-PR] é o mesmo”, disse Rodrigo Reis (União), para quem uma solução seria a Prefeitura de Curitiba compensar a escassez contratando mais guardas municipais.

A vereadora Sargento Tânia Guerreiro (União) não questionou a afirmação de Reis, sobre a defasagem do efetivo policial, mas informou ao plenário que a Polícia Militar do Paraná é composta, hoje, por 26,7 mil profissionais.

Sargento Tânia Guerreiro, Sidnei Toaldo (Patriota), Bruno Pessuti (Pode) e Mauro Ignácio (União) destacaram a formatura dos novos policiais. Foi nesse contexto que Mauro Ignácio cobrou a instalação de um novo batalhão da Polícia Militar na administração regional de Santa Felicidade, onde há um terreno disponível e também um projeto de engenharia da obra, doado pela empresa Casteval ao governo estadual.

O vereador também pediu a instalação de dois pontos da Guarda Municipal na região, ao lado da US Pinheiros e na praça Antônio Bertoly,

