Na manhã desta terça-feira (12), a solenidade de formatura do Curso de Formação de Praças (CFP), realizada na Ligga Arena em Curitiba, promoveu aproximadamente 1,5 mil novos soldados da Polícia Militar do Paraná (PMPR). O evento contou com a presença de mais de dez mil pessoas, entre familiares e amigos dos formandos em um ato composto por muita emoção.

Os novos policiais concluíram o CFP, o qual contou com uma carga horária de 1.505 horas-aulas, mais de 50 matérias multidisciplinares, rigorosos treinamentos e estágio operacional. Foram mais de 13 meses de escola de formação, realizada nos batalhões da Polícia Militar e na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG).

Agora, os novos policiais estão preparados para enfrentar os desafios e as responsabilidades que a carreira policial exige e se unem aos batalhões da capital, da região metropolitana, dos campos gerais e do centro-sul do estado do Paraná.

A cerimonia contou com a presença do Governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, que enalteceu o trabalho da Polícia Militar e destacou o importante caminho a ser trilhado pelos novos soldados.

“Vocês passam a partir de hoje fazer parte da melhor polícia militar do Brasil, polícia essa que é conhecida por respeitar o cidadão de bem e por ser temida pelos bandidos, por isso mantenham a firmeza da história da polícia militar do estado do Paraná, a partir de hoje vocês tem uma, missão através da coragem, da força e do treinamento que receberam, de proteger as nossas famílias, as famílias do Paraná e as famílias do Brasil que aqui nos visitam” – destacou o governador.

O secretário de segurança pública do estado, coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou a importância de um curso de formação amplo e completo, o qual moldou o perfil do miliciano e o colocou em local de destaque.

“Todos vocês foram submetidos a vários testes, físicos, psicológicos, frio, fome e o afastamento da família, preparando vocês para o pior, sem deixar de lado, o respeito, o amor ao próximo, o respeito a pessoa carente e também, o combate rigoroso ao crime organizado, pois temos a obrigação de devolver vocês para suas famílias, que estão entregando a nós com saúde e com saúde que todos os dias temos que devolvê-los, parabenizo toda a família que se faz presente aqui, pelos filhos, pelas filhas, pelo caráter dessas pessoas que estudaram muito para chegar até aqui” – finalizou o secretário.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Jefferson Silva, discursou reafirmou a importância desses novos soldados para a sociedade paranaense e destacou a responsabilidade que daqui em diante os novos soldados vão ter pela frente.

“Essa farda caqui que passam a envergar, representa um legado, de uma instituição se aproxima dos seus 170 anos, de uma rica e virtuosa história, construída e preservada pelos bons exemplos de inúmeros heróis da sociedade paranaense, somos o esteio que protege diuturnamente a população contra os males que possam surgir nessa complexa e emaranhada teias de relações sociais” – concluiu o comandante-geral.

Foto: Sd Berg e Sd Ponchio

Formação de qualidade

Durante a solenidade também foram entregues as três primeiros colocados do certame uma homenagem como forma de reconhecimento por todo empenho durante o CFP. Após o juramento, ao final foi feito o tradicional fora de forma, onde os formandos jogaram suas boinas para ar, marcando o início de um novo ciclo em sua carreira policial militar, na sequência a emoção tomou conta de todos, junto com seus colegas de farda, os novos soldados cantaram, se abraçaram e celebraram esse importante momento.

Outras três solenidades programadas para ocorrer nas cidades de Londrina, Maringá e Cascavel ainda nesta semana celebrarão a formação de um total de quase 2,5 mil soldados em todo o estado, fortalecendo ainda mais a segurança pública no Paraná. “É um momento de grande alegria e reconhecimento, não apenas para os formandos, mas para toda a população do estado, que pode contar com esses bravos homens e mulheres para proteger e servir com integridade e coragem”, diz material divulgado pela PM.

