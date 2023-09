Cobra cai de árvore e causa tumulto em ponto de ônibus lotado em Curitiba

Uma cobra caiu de uma árvore na frente de uma estação-tubo do transporte coletivo de Curitiba no bairro Tarumã, em Curitiba, no fim da manhã desta terça-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do animal do local, a ocorrência aconteceu por volta das 12h13.

A equipe dos bombeiros foi informada de que a cobra caiu de cima de uma árvore, em frente ao Detran, na Avenida Victor Ferreira do Amaral. No momento em que o animal caiu havia um grande fluxo de pessoas na região, mas ninguém ficou ferido. O caminhão do Corpo de Bombeiros fez a retirada segura da cobra.

Ainda não há informações da espécie da cobra e nem para qual local ela foi levada.

