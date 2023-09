Vereador sugere fechar Rua do Outono, em Curitiba, aos domingos

+ Leia mais: Avenida movimentada de Curitiba pode ser fechada para os carros; saiba o motivo

“Não é de hoje que o cidadão utiliza a canaleta para atividade física. Já tivemos feridos, mortes, e é evidente que precisamos passar o recado que a canaleta é para uso exclusivo do transporte coletivo. Mas não podemos fechar os olhos para esse problema. Estou propondo um teste, uma ação-piloto, uma ideia para ser debatida, até porque nas minhas redes sociais as opiniões estão muito divididas”, justificou Pier Petruzziello.

A repercussão na internet oscilou entre apoios à proposta, que evoca iniciativas já em uso por outras cidades, como Nova Iorque, Londres e São Paulo, e críticas ao fechamento das canaletas, que poderiam retardar o fluxo dos veículos para as pessoas que trabalham nos finais de semana e que dependem do transporte público.

“O ônibus poderia circular na faixa lateral, ou ser menor e ter outra tarifa”, contrapôs Petruzziello, buscando alternativas. “Temos que observar o movimento da cidade”, opinou, reiterando que a população já se apropriou desse espaço aos domingos, mesmo sendo irregular e perigoso, se não houver regulamentação.

Curitibanos já ocupam a via por conta na época do outono. Foto: Atila Alberti

“Eu tenho um projeto pronto para ser votado, chamado Rua Para Todos, no qual cada regional estabelece uma via para suspender o tráfego e propiciar o convívio urbano. Tem muita gente que deixa de fazer uma atividade física pela falta do espaço”, concordou Marcos Vieira (PDT). “Vale a pena fazer um teste”, apoiou Professor Euler (MDB), dizendo que os hábitos mudam e que, se deu errado no passado, a sociedade pode ter mudado.

Ele citou o exemplo da avenida Cândido de Abreu, que agora passou a ser usada pela população aos finais de semana, quando há menos tráfego de veículos.

O vereador Angelo Vanhoni (PT) disse que se trata de uma boa ideia, mas para dar certo “a rua precisa ser equipada para ser ponto de encontro”. Além dele, Ezequias Barros (PMB) e Giorgia Prates – Mandata Preta (PT) também fizeram comentários favoráveis a testes, para ver a adesão da população à proposta.

“Embora esbarre em algumas questões técnicas, como o lado de abertura das portas do biarticulados, pode ser tentada”, corroborou Bruno Pessuti (Pode). O parlamentar alertou que parte das pessoas deixou de frequentar os parques em razão da infestação de borrachudos.

