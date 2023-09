Ponte de bairro de Curitiba é reformada; veja a nova estrutura

A reforma de uma ponte no bairro Cajuru, em Curitiba, promete dar mais segurança para os moradores que residem nas proximidades da Rua Esper Jorge Chueri. A manutenção da ponte de madeira sob o córrego Jardim Natália, entre as ruas Raymundo Nina Rodrigues e Emílio Bertolini, era um pedido da população.

LEIA MAIS – Pulso firme e talento! Cartazista de Curitiba revela os segredos da profissão que encanta a clientela

A ponte ganhou novo tablado e corrimão e ficou mais segura para a passagem de motoristas e pedestres. Thiago Buss, comerciante da região, acredita que todos serão beneficiados com a ponte reformada. “Era mais difícil passar por aqui com a ponte antiga, agora vai ficar mais tranquilo chegar. Todo mundo falava sobre as condições da ponte”, contou Thiago.

Reconstrução da ponte de madeira da Rua Esper Jorge Chueri. Foto: Hully Paiva/SMCS

VIU ESSA? Quadrilha falsificava remédios cruciais utilizados em pessoas com câncer no Paraná

A reconstrução da estrutura foi realizada na primeira semana de setembro, com os serviços coordenados pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Segundo a prefeitura, desde janeiro, 60 pontes e passarelas já receberam melhorias em ações coordenadas pela Smop.

Foto: Hully Paiva/SMCS

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região ou melhorias no bairro? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!.

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba