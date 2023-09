O melhor comerciante de todos, ele não perde venda e não recebe negativa de ninguém, é também conhecido como “vendedor mudo”. O cartaz segue na moda nos tempos atuais, tendo o cartazista como profissão, desafiando a modernidade e levando criatividade para o comércio do Brasil. São artistas que utilizam as mãos para levar informações e promoções para todos os públicos.

A atividade de um cartazista é de grande responsabilidade, pois os estabelecimentos comerciais apostam no cartaz como ferramenta de interação e informação com seus clientes. Ofertas e anúncios são feitas por um colaborador que se profissionaliza na função. Existem cursos, estratégias, métodos de escrita e diferenças de letras, tudo pensado em detalhes, como cor do preço, tamanho e forma com a qual o pincel vai desfilar no cartaz.

Em Curitiba, o Casa do Cartazista, é uma verdadeira escola para quem deseja ingressar na profissão. Localizada no bairro Hauer, o espaço é perfeito para aprender e encontrar opções para o comércio com cartazes, kit de escrita para o cartazista, fitas, cavaletes, tinta para cartazes, caneta pôster e impressoras. O time na Casa do Cartazista é uma verdadeira seleção, tendo o comando da Ana Paula do Valle e da filha Bruna Turbay.

O cartazista responsável é o Francarlos do Couto Silveira, mais conhecido como Carlinhos. É o maestro dessa companhia, pulso firme, olhar fixo e sintonia fina diante da missão de levar o pincel para o cartaz com perfeição.

“Comecei a trabalhar na função de repositor de um mercado de um primo. Ele mandou embora o cartazista e pediu para que eu assumisse a função. O primeiro cartaz ficou horrível, as pessoas tiraram sarro. Depois daquilo, eu busquei melhorar, fiz cursos e acredito que aprendi. O trabalho é meio padrão, acho que a parte mais difícil é fazer e colocar lá fora o cartaz. Tem toda uma pressão, uma responsabilidade de colocar o preço certo. Tem muitas histórias nesse meio, algumas engraçadas como do rapaz que colocou ave bovina”, disse Carlinhos, há 22 anos na função.

Segundo o maestro da Casa do Cartazista, um dos segredos é não virar o pulso no momento em que está fazendo a letra. “A base de um bom profissional é segurar bem o pincel, escrita de cima para baixo e não virar o pulso. Do jeito que começou lá no alto, desce. O cartaz é uma arte, pode se trabalhar nele para se fazer o diferencial. Existe o dom, mas a prática e a força de vontade em aprender é fundamental”, comentou Carlinhos que informou ainda que basicamente o preço se faz em vermelho e o produto em azul ou preto, cores fortes e de fácil leitura.

O time na Casa do Cartazista é uma verdadeira seleção, tendo o comando da Ana Paula do Valle, da filha Bruna Turbay. Francarlos do Couto Silveira é o artista dos cartazes. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

De Curitiba para todo Brasil

O Carlinhos é um dos colaboradores da Casa do Cartazista e também ensina aos jovens cartazistas ou mesmo dá dicas para o proprietário do comércio quanto à escrita e forma que pode auxiliar na venda. Dentro do espaço, é uma verdadeira fábrica de cartazes. Tem a rosa para o outubro, tem preto para o Black Friday, tem da carne, pizza, verdura, de todos os tamanhos e quantidade para pequenos e grandes clientes como a rede Muffato, Super Pão, Verona e Atacadão.

“Eu vi a necessidade quando um cliente pediu 100 folhas e não conseguiu comprar. Antigamente usava cartolina e minha mãe tinha uma gráfica. Eu chapava de amarelo e levava no Fusca para os mercados de bairro. Hoje temos uma equipe unida, e o Brasil inteiro nos conhece. Estou no ramo há 25 anos, fomos os inovadores no mercado curitibano”, reforçou Ana Paula do Valle, que já recebeu uma imagem de um cartaz da empresa colocado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

A tradição do cartaz nos comércios segue firme, mesmo com a modernidade que traz promoções e ofertas na palma da mão dos clientes. Aliás, essa concorrência não é desprezada, mas com tradição não se brinca.

“O cliente gosta do calor humano. O velho e bom cartaz ajuda, é um meio de comunicação assertivo. Todos olham os cartazes, ele faz parte da nossa vida”, completou a simpática Bruna, uma das capitãs da seleção da Casa do Cartazista e responsável, junto com o Carlinhos, pelas aulas online para futuros artistas da nobre profissão.

Serviço!

Casa do Cartazista

Endereço: Rua Frei Henrique de Coimbra, 611 – Hauer, Curitiba

Telefone:(41) 3376-9277 e (41) 99763-0690

Horário de atendimento: Segunda a sexta das 08h as 12h / 13h as 17h30.

Mais informações pelo site oficial da loja ou pelo Instagram!

