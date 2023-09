Rua de bairro gigante em Curitiba muda de sentido; veja como fica!

O sentido de parte de uma rua importante do bairro Sítio Cercado, um dos maiores de Curitiba, vai mudar. A partir das 11h desta terça-feira (12/9), a Rua Milton Miramir Visinoni passa a ter sentido único de circulação da Rua José Bassa para a Francisco Kochinski.

A implantação será realizada pela Superintendência de Trânsito (Setran) e tem como objetivo reduzir conflitos, organizar o trânsito e proporcionar maior segurança para aqueles que circulam na região, principalmente para estudantes e profissionais da Escola Municipal Dona Lulu, situada neste trecho.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou garoa forte, a mudança de sentido poderá ser adiada.

