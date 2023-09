O “terreno do horror” segue incomodado moradores do bairro Tingui, em Curitiba. Quem mora ou passa do local, que fica entre as ruas Nicolau Salomão e Brasílio Bacellar Filho, precisa tomar cuidado para não chutar sacos de lixo, pedaços de carros ou outros objetos que estão largados ao lado de postes de energia. Caso um aventureiro queira avançar para dentro do imóvel, vai encontrar entulhos e usuários de drogas, em um ponto de que fica a 50 metros da Unidade de Saúde (US) Tingui. Veja fotos abaixo!

A história do local já é bem conhecida na região. Em dezembro do ano passado, a Tribuna do Paraná, noticiou o problema, e desde então, quase nada mudou. Na oportunidade, o despachante de trânsito aposentado Jair Camargo, dono de imóveis na Nicolau Salomão, reclamou do que estava ocorrendo.

“O terreno ali virou um ponto para o pessoal usar drogas. Tem gente lá fazendo isso de dia, de noite, em tudo que é horário. Chegou a um ponto em que o pessoal do bairro se juntou pra demolir uma casa de madeira abandonada, que ficava dentro do terreno, pra ver se melhorava a situação, mas não mudou nada. Essa turma que usa drogas colocou um sofá lá no terreno e continua cheio de gente ali”, desabafou no fim de 2022.

Segundo Sérgio de Araújo Vicente, que reside nas proximidades do terreno há um ano e seis meses, a limpeza nas ruas deixou de ocorrer com mais frequência, e um pedido na prefeitura foi aberto em maio. “Ninguém toma atitude e está cada vez pior. O terreno está largado e cheio de lixo, É gente entrando e ficando lá. Infelizmente, tenho pensado em sair dali Já estou procurando outro lugar, está perigoso demais”, disse Sérgio.

Outra moradora, que vive perto do imóvel abandonado é a Clayne Cristina Monteiro. Ela recentemente se mudou para o bairro na busca de boas condições de moradia, e principalmente, de segurança. “Estou com medo, tenho uma filha adolescente. Tem muito lixo na frente, as pessoas que ali frequentam usam drogas diariamente e se tornam agressivos”, confessou Clayne.

Ameaça

A situação relatada pelos moradores foi presenciada pela Tribuna, que esteve novamente no terreno há poucos dias. Nesta ocasião, a equipe de reportagem foi hostilizada e intimidada por um grupo de pessoas que estava dentro do imóvel, aparentemente sob efeito de álcool ou até mesmo de drogas

É multa!

Procurada, a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba informou que há um processo de fiscalização em andamento para o imóvel na Rua Nicolau Salomão, no Tingui, com notificação e multa já aplicadas, sendo que o proprietário apresentou defesa. Porém, como não houve medidas tomadas por parte do dono para regularizar a limpeza, vedação e manutenção do imóvel, será aplicada multa por reincidência, conforme previsto pela legislação.

“A SMU reforça que a conservação, manutenção dos imóveis e a limpeza, tanto na área de passeio, como na área interna do terreno e da edificação, assim como a vedação no alinhamento predial (muro em alvenaria, grade ou tela) e em todos os vãos da edificação (portas, janelas, sacadas), são de responsabilidade do proprietário do imóvel, estando o mesmo em uso ou não”, diz a pasta.

Em nota, a secretaria ainda informou que “realiza a fiscalização dos locais em situação de abandono a partir de denúncias da população feitas à Prefeitura e orienta que a população registre as situações de abandono de imóveis na cidade por meio da Central 156 (por aplicativo, site ou telefone”.

