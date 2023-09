A chuva intensa e a força do vento na noite de segunda-feira (04), em Curitiba, reflexo da passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, provocou transtornos em vários pontos da cidade. Inclusive, no Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA), no bairro São Francisco. Telhas e cumieiras (componente que cobre as telhas na parte mais alta do telhado) foram danificadas. Uma lona precisou ser instalada pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (06), que utilizou uma escada Magirus para conseguir realizar a atividade. Nenhuma obra do museu foi afetada.

Segundo Luiz Gustavo Vidal Pinto, diretor do Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA), o plano emergencial que os museus possuem em casos de catástrofes naturais foi fundamental para a preservação das obras de arte.

“Achamos por bem trazer o Corpo de Bombeiros até para um treinamento deles usando a escada Magirus. Eles irão colocar a lona em cima e na quinta-feira (07) vai estar a tudo consertado. É mais uma questão de conservação e manutenção, zelando o patrimônio, sem nenhum dano maior nas obras. Temos um plano emergencial e tudo foi recolhido para a nossa reserva técnica”, explicou Vidal.

O museu, inclusive, já sofreu com problemas estruturais no passado. Em 2018 houve um grande vazamento no local.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Super Árvore

O diretor do Museu Casa Alfredo Andersen ainda relatou sobre uma questão importante envolvendo a polêmica do corte de árvore em Curitiba. Nas últimas semanas, a Tribuna do Paraná, mostrou vários casos pela cidade. Na frente do MCAA, na Rua Mateus Leme, foram plantadas três espécies de figueiras.

“Virou uma super árvore. Ela tomou uma proporção muito grande e as raízes estão entrando dentro da casa. Pessoas até já caíram ao tropeçar nelas. Estamos percebendo que ela pode atrapalhar no trabalho dos bombeiro em caso de um incêndio, por exemplo”, explicou o diretor.

Protocolo Fizemos o pedido junto a prefeitura, e estamos aguardando. É um museu muito importante da arte paranaense e atenderia escolas com mais comodidade devido a guia rebaixada ”, completou o diretor.

E aí, Prefeitura?

A reportagem questionou a prefeitura de Curitiba sobre o problema da árvore em frente ao museu, mas ainda não obteve resposta.

