Um assunto que deu o que falar na última semana em Curitiba gerou uma grande discussão a respeito de como a prefeitura de Curitiba deve tratar de árvores de grande porte na cidade. Flagras enviados para a Tribuna mostram equipes de limpeza cortando árvores adoradas pela população no bairro Água Verde, mas que foram arrancadas por trazerem risco de queda. E você, concorda com este corte ou acha que as árvores podiam ser simplesmente podadas e mantidas em seus locais?

Segundo a enquete feita pela Tribuna a maioria dos das pessoas que votaram preferem que as árvores sejam podadas. Eram quatro opções de voto: cortadas, podadas, trocadas por outras espécies e não sou capaz de opinar.

+Relembre! Sequência de retiradas de árvores em bairro de Curitiba incomoda moradores

Os leitores responderam o seguinte questionamento: Árvores de grande porte em Curitiba devem ser cortadas, podadas ou trocadas por outras espécies? A resposta podadas venceu, com 44,1% dos votos. A segunda opção mais votada foi “Trocadas por outras espécies”, com 35,6% dos votos. Depois veio cortadas com 15,3% e “Não sou capaz de opinar” com 5,1% dos Votos. Participe na enquete. Qual opção você prefere?

