Sequência de retiradas de árvores em bairro de Curitiba incomoda moradores

Funcionários da Prefeitura de Curitiba cortaram quatro árvores na Rua Bento Viana, no bairro Água Verde, entre terça-feira (29) e quarta-feira (30). É o que conta a jovem Raquel Beatriz Bretzke, 23 anos, que pela janela do apartamento viu a paisagem de um pedaço do bairro da conhecida “capital ecológica” rapidamente ficar menos verde.

Raquel diz que na terça a Rua Bento Viana, entre as avenidas Iguaçu e Silva Jardim, chegou a ser interditada para que os três cortes fossem realizados. Já a quarta ação começou na manhã desta quarta (30).

Conforme descrição da moradora, uma das árvores tinha porte pequeno: “dessas que são comuns na cidade e que florescem com flores rosas no verão”. A outra era alta e fina.

Já a terceira e quarta árvore eram grandes. A jovem explica que as árvores faziam sombra para pedestres, apartamentos e carros, principalmente durante o verão. “Ela foi completamente cortada, quando parece que uma poda seria o suficiente para diminuir o peso da árvore e abrir caminho para a fiação. Hoje de manhã os funcionários voltaram e cortaram uma quarta árvore, semelhante a essa”, reclama a moradora.

O descontentamento é geral. Raquel comenta que viu pedestres falando com os funcionários sobre a situação. O pai dela também foi conversar com os trabalhadores. Eles alegaram a ele que o corte era necessário porque plantas parasitas estavam crescendo nas árvores.

Para ilustrar a situação, ela tirou duas fotos pela janela do apartamento em que mora. A primeira imagem foi tirada na manhã desta quarta, quando as equipes estavam iniciando a poda da última árvore. A segunda foto é do início desta tarde. Veja:

Raquel garante que essa foi a única árvore que, até então, permaneceu com tronco e galhos. As outras três foram cortadas até a base do tronco.

O que diz a Prefeitura de Curitiba

Por meio de nota, o departamento de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, confirma que as quatro árvores foram removidas na Rua Bento Viana.

“Todas estavam com risco de queda e apresentavam comprometimento fitossanitário. A remoção foi feita para evitar acidentes e queda sobre pedestres e carros na região”, informa o departamento.

Conforme a nota, novas árvores serão plantadas nos mesmos locais onde ocorreram as remoções.

A secretaria também explica que o serviço de podas e manutenção acontece em toda a cidade. Portanto, se constatado risco de queda, outros casos semelhantes podem ocorrer em Curitiba.

