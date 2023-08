Inaugurou nesta quarta-feira (30) a primeira loja do MIG, rede de atacarejos que tem origem em Santa Catarina, em Curitiba. A loja fica na Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração, 290, esquina com a Nicola Pelanda, no bairro Pinheirinho, e abriu as portas com uma série de promoções para os moradores da região, além de anunciar vagas de trabalho em aberto.

Empresa fundada em 1976, por Arlindo Miguel na cidade de Mafra em Santa Catarina, a partir de um pequeno comércio de produtos alimentícios. No estado vizinho são lojas em São bento do Sul, Itaópolis e Mafra (três lojas), além de duas unidades em Rio Negro, no Paraná. “O Grupo Mig orgulha-se por ser uma empresa cujo crescimento tem como base o respeito aos seus clientes, praticando preços justos em uma administração transparente e ética”, diz a empresa em seu site. .

Para a loja de Curitiba a rede oferece oportunidades para a função de conferente e promete “um dos melhores salários da região, participação nos lucros, não exige experiência e folga aos domingos”. Os interessados devem enviar email para talentos@grupomig.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (47) 99742 0014.

