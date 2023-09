Curitiba segue, nesta segunda-feira (04), em alerta laranja de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta vem do domingo e vale, pelo menos, até às 18h desta segunda-feira (04). O alerta laranja nível “Perigo” do Inmet abrange a metade sul do Paraná. Há outro alerta amarelo que pega toda a metade norte do Estado.

Em Curitiba, segundo o Simepar, a segunda-feira promete ser te calor, com máxima de 26ºC e mínima de 19ºC. A partir de terça-feira (05), porém, a temperatura vai despencar na capital, com máxima caindo para 21ºC. Na quarta-feira mais frio: máxima de 15ºC.

“Forte instabilidade atua na altura do Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta madrugada. Ao longo do dia estas instabilidades avançam até o Paraná, potencializando a ocorrência de tempestades em todos os setores”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Imagem do Simepar mostra o tempo carregado entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foto: Reprodução/Simepar.

Alerta Laranja e amarelo de temporal!

O alerta laranja de temporal do Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já o alerta amarelo nível “perigo potencial” prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Ciclone Extratropical no Sul

Um ciclone extratropical deve passar pelo oeste do Rio Grande do Sul a partir da madrugada desta segunda-feira, 4. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria que se aproxima do Estado gaúcho ainda deve levar ventos fortes, chegando a mais de 100 km/h, para as regiões oeste, norte e sul de São Paulo.

O ciclone deve passar principalmente na cidade de São Borja, a quase 600 quilômetros da capital Porto Alegre, e depois vai “se deslocar rapidamente” em direção ao sudeste. A previsão é de que ele atinja o oceano Atlântico por volta das 9h e depois se desloque para alto-mar.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para “temporais, descargas elétricas, eventual queda de granizo, rajadas de vento e chuvas volumosas” que podem durar até as 10h de segunda-feira.

Desde o último sábado, 2, uma frente fria vinda do Uruguai tem levado fortes chuvas ao Sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

A frente fria associada ao ciclone extratropical deve repetir as pancadas de chuva no Estado gaúcho ao longo da segunda-feira. Além de São Paulo, os ventos fortes de até 100 km/h serão sentidos no Mato Grosso do Sul.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…