O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos para várias regiões do Paraná com chuva forte, tempestade e calor intenso. Os alertas não chegam a englobar Curitiba, mas passam beirando a capital, conforme a imagem abaixo.

O primeiro aviso amarelo é para perigo potencial de chuva. É válido para quase todo o Estado, apenas a parte de Curitiba e Litoral não aparece no alerta. De acordo com o Inmet, nesse caso pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

A intensidade dos ventos pode chegar a 60 km/h e há risco de queda de granizo. Apesar do perigo potencial de tempestade, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores e também, de alagamentos. O aviso se estende até às 10 horas de sexta-feira (09).

O segundo alerta é quanto ao calor intenso no interior do Paraná para os próximos dias. Nas regiões sudoeste, noroeste, centro-sul e mesmo em algumas cidades da Região Metropolitana de Curitiba são afetas. Segundo o INMET, a temperatura pode se elevar 5ºC acima da média por período de 02 até 03 dias.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar Curitiba pode ter chuva nesta quinta-feira, principalmente durante a tarde por causa do forte calor. A temperatura em Curitiba chega aos 29ªC.

Como se proteger de tempestades

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger em temporais.

