Um bolão de Curitiba ficou por uma dezena de faturar um prêmio milionário que estava acumulado na Mega Sena 2629. Como ninguém acertou os seis números sorteados nesta terça-feira (05), o prêmio para sábado saltou para R$ 85 milhões.

Resultado Mega Sena 2629: 11, 32, 35, 40, 41 e 48.

O bolão que faturou a quina da Mega Sena 2629 milionária foi feito na lotérica Quina Treze, no bairro Santa Felicidade. Foi uma aposta com 7 números, ou seja, que rendeu mais aos quatro participantes do bolão. Eles vão dividir a o prêmio de R$ 133,8 mil. Nada mal, hein? Veja os detalhes abaixo.

Cidade Lotérica Números apostador Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR QUINA TREZE 7 Não Bolão 4 R$133.869,80

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5, mas caso você escolha uma aposta com sete números, como a do bolão de Curitiba que ganhou na quina da Mega Sena, o preço da aposta sobe para R$ 35,00. A máxima, com 20 números, custa R$193,8 mil.

Bolão da Mega Sena!

No Bolão o apostador pode realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

