“Quem é louco de abrir algo no Centro de Curitiba? O Centro está abandonado, tomado por ‘usuários’ e moradores em situação de rua”, assim descreveu uma leitora da Tribuna do Paraná ao comentar a reportagem publicada na quarta-feira (31) sobre lojas fechadas em Curitiba.

A repercussão nas redes sociais da Tribuna foi impressionante com centenas de opiniões relevantes que comprovam o “olhar aguçado da Tribuna”.

Muitas pessoas lamentaram a situação da região central, destacando que preciso reforçar a segurança e promover incentivo para que os clientes voltem a comprar neste espaço que traz memórias para todas as famílias. “Falta segurança, passagem de ônibus cara e estacionamento exorbitante. Os bairros oferecem tudo o que o Centro oferece e com melhor qualidade e comodidade. Prefeitura simplesmente abandonou o Centro”, escreveu um internauta no Instagram da Tribuna do Paraná.

No Facebook da Tribuna, um comentário chamou a atenção. O leitor reforçou que os aluguéis estão com caros e a internet afastou os clientes do Centro. “Aluguéis caríssimos e com a facilidade das compras online, acabou desestimulando a locação de espaços físicos. O que salta aos olhos é que mesmo assim, os proprietários não reduzem os valores das locações e optam por permanecerem com os imóveis fechados”, descreveu o rapaz.

Forças de segurança de Curitiba e do Paraná se posicionaram a respeito das reclamações sobre o Centro de Curitiba. Veja aqui!

