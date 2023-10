O guerreiro descansou. O último respiro de Erick Ismael Correia da Silva, 20 anos, ocorreu na noite de terça-feira (10), no Hospital das Clínicas, em Curitiba. Diagnosticado quando criança com Síndrome de Lennox, um tipo bem raro de epilepsia da infância, o jovem teve a história contada pela Tribuna do Paraná desde 2014.

Com a saúde bastante debilitada, Erick precisou ser internado às pressas no Hospital de Clínicas no último domingo (9). Ele estava em casa, no bairro Tatuquara, em Curitiba, quando começou a passar mal. Em exames recentes, Erick apresentava infecções no rim e no fígado.

Última foto de Erick, compartilhada por sua mãe. Foto: Arquivo Pessoal

Relembre a luta de Erick e sua família:

>> Mãe luta para salvar a vida de filho com doença rara

>> Menino Erick conta com UTI em casa, construída com a ajuda de leitores da Tribuna

>> Luta de mãe para cuidar de filho segue com obstáculos

>> Família do Erick, adolescente com doença rara, faz rifa para trocar baterias da UTI

>> Família de Erick promove nova rifa pra comprar equipamentos vitais ao menino

>> Força, Erick! Família rifa mesa pra comprar remédios a menino com síndrome rara

>> Saúde de Erick está crítica; família faz rifas para comprar remédios

>> Saúde de Erick piorou, e ele precisa de ajuda para o tratamento paliativo

Erick e a mãe, Dalvana. Foto: Arquivo Pessoal

A luta foi intensa e verdadeira. A mãe Dalvana e o marido conseguiram a construir uma UTI no fundo de casa da família. Após o diagnóstico, médicos chegaram a dizer que Erick não chegaria a dois anos de vida, mas isso não impediu que os pais lutassem pelo filho.

Ao longo dos anos, foram derrames pulmonares, pneumonias, infecções e retorno ao hospital por várias vezes. Além disso, lutaram para dar conta do alto custo das medicações e dos equipamentos que chegaram a ser alugados. Rifas foram feitas para bancar as despesas. E eles também contaram com a ajuda de pessoas de fora de Curitiba e com a colaboração de leitores da Tribuna do Paraná.

Despedida

Erick recebia cuidados na UTI construída em usa casa. Foto: Arquivo Pessoal

A hora de partir chegou, o guerreiro deu adeus, mas o carinho e o amor da família serão eternos. Obrigado Erick, por sua passagem por aqui. Sua luta foi intensa e levou compaixão para a casa de muita gente.

Para a família, força e muita paz nesse momento de despedida. A Tribuna do Paraná lamenta a morte do Erick, o nosso menino do Tatuquara. Nossos profundos sentimentos!

O sepultamento de Erick vai ocorrer nesta quarta-feira (11), no Cemitério Vertical, às 11h30.

