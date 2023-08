Dalvana Correia da Silva, mãe de Erick – portador de uma doença rara, está pedindo ajuda para conseguir comprar todos os remédios e acessórios médicos que ele precisa para continuar o tratamento.

A história da Dalvana e do Erick é contada pela Tribuna do Paraná desde 2014, quando ele foi diagnosticado com Síndrome de Lennox, um tipo bem raro de epilepsia da infância, caracterizado primariamente por convulsões frequentes.

Recentemente, o estado de saúde de Erick, 20 anos, piorou. Com uma sequência de infecções graves, o jovem estava internado e sendo tratado desde 10 de agosto. Dalvana conta que no sábado (26) os médicos liberaram Erick para voltar para casa, que fica no bairro Tatuquara, em Curitiba. Eles também recomendaram suspender a medicação que já não faz mais efeito e seguir com o cuidado paliativo.

A mãe do jovem diz que a medicação para a infecção foi encerrada no sábado. Entretanto, nesta segunda-feira (28) os fungos já voltaram por toda a boca de Erick.

Como o jovem sempre precisou de equipamentos hospitalares para ajudar na respiração e alimentação, a família, que mora na Vila Terra Santa, montou uma UTI nos fundos do terreno de casa. Erick está vivendo nesse espaço e, por conta das infecções, está recebendo morfina de quatro em quatro horas, além de outros medicamentos.

“Nesse último mês ele tem ficado cada vez pior. Está usando a melhor medicação inalatória, mas não está resolvendo”, diz a mãe.

Para conseguir arcar com os custos de idas frequentes ao hospital e também pagar remédios e equipamentos, que nem sempre estão disponíveis nos postos de saúde, a família está fazendo duas rifas: de uma cafeteira e de um relógio e fone de ouvido.

Cada nome na rifa da cafeteira custa R$ 25. Já o valor da rifa do fone e do relógio é R$ 10. Neste mês, por exemplo, Dalvana afirma que precisou pagar R$ 90 em um kit de bolsa de vesicostomia, que dura apenas dois dias.

Além do auxílio financeiro, ela também pede orações. “Peço oração pelo Erick, para o organismo dele reagir e para as medicações fazerem efeito. A gente sabia que uma hora ia acontecer isso, mas é difícil ver ele assim”, desabafa a mãe.

Como ajudar Erick e a família

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar a família do Erick podem ser obtidos em contato com Dalvana pelo telefone (41) 99546-6503. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, por Pix.

Caixa Econômica Federal: Dalvana Correia da Silva

O Pix é o telefone:41 99546-6503.

A família também aceita doações de materiais hospitalares que Erick usa. Os interessados podem pedir a lista dos itens para Dalvana.

