“Mais de 30 cm de lixo e fezes”, mulher é denunciada por maus tratos em Curitiba

Em Curitiba, uma mulher de 42 anos é denunciada pelo crime de maus tratos por manter três cães e 16 gatos em condições inadequadas em uma casa no bairro Cidade Industrial. A denúncia foi realizada pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente da capital.

Segundo a denúncia, policiais que foram até o local encontraram um ambiente completamente insalubre, com “acúmulo de fezes, de modo que, em alguns cômodos, alcançava a marca de 30 cm, além de muito lixo, objetos diversos e grande quantidade de teias de aranha”. Na denúncia, a descrição policial diz que na maior parte da casa “sequer era possível ver o chão”.

LEIA TAMBÉM:

>> Polícia identifica e intima dono de carro envolvido em acidente gravíssimo em Curitiba

>> Hemepar Curitiba está com estoques de sangue em nível crítico

Os animais foram encontrados em cômodos diversos, em meio ao lixo, urina, fezes e restos de comida, sem nenhum indício de cuidados de saúde ou higiene. Na casa foram encontrados, inclusive, um esqueleto de um gato e um gato morto.

A mulher foi presa em flagrante e chegou a resistir à prisão. Os animais foram resgatados e entregues à ONG Força Animal.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!