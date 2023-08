A Polícia Civil já identificou o dono do carro envolvido em um grave acidente de trânsito em Curitiba, neste final de semana, nas Mercês. O estudante Gabriel Camargo Skora, de 25 anos, morreu no acidente após ser atingido por outro veículo. Os investigadores agora querem saber quem que dirigia o veiculo Lancer no momento do acidente e se houve avanço de sinal vermelho.

A colisão aconteceu entre o cruzamento da Avenida Manoel Ribas e da Rua Desembargador Motta, nas Mercês.

“Nossos investigadores estão em campo tentando localizar essa pessoa que teria praticado estes atos e também outras testemunhas do fato. Estamos também buscando outras imagens de câmeras e esperamos num curto espaço de tempo apurar todas as circunstâncias”, disse o delegado Edgar Santana, da Polícia Civil do Paraná.

Sobre o avanço de sinal, o delegado informou que ainda não pode cravar se houve esta infração. “A análise da imagem ainda é uma analise preliminar e elas serão remetidas ao instituto de criminalística e estamos buscando mais imagens do local para entendermos se houve mesmo avanço do sinal vermelho”, completou o delegado.

Carro em que Gabriel estava foi parar dentro do terreno de um banco. Foto: Reprodução/RPC.

O acidente

Gabriel Camargo Skora estava dirigindo um Chevrolet Ônix preto e foi atingido por um Mitsubishi Lancer branco. Com o impacto da batida, o automóvel de Skora invadiu o terreno de uma agência bancária, quase derrubando uma das grades que cercam a lateral do banco. Ele foi atendido, mas morreu após uma sequencia de paradas cardíacas.

Motorista e passageiro do outro carro abandonaram o veículo foram embora do local antes da chegada da polícia e dos socorristas.

Gabriel Camargo Skora tinha 25 anos. Foto: Reprodução/ Facebook

