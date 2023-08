Carro quase destrói agência bancária após grave acidente em Curitiba

Um grave acidente envolvendo dois carros foi registrado por volta das 6 horas deste sábado (26), no bairro Mercês, em Curitiba. A colisão aconteceu entre o cruzamento da Avenida Manoel Ribas e da Rua Desembargador Motta.

Os automóveis envolvidos no acidente, uma Mitsubishi Lancer branca e um Chevrolet Ônix preto, ficaram destruídos.

De acordo com informações do repórter André Zanfonatto, da RPC, o carro branco atingiu o Ônix e, em seguida, subiu na calçada e acertou em cheio um poste. Já o impacto da batida fez o veículo da Chevrolet parar dentro do pátio de uma agência bancária, quase derrubando uma das grades que cercam a lateral do banco.

Foto: Reprodução/RPC TV

O motorista do Ônix sofreu uma fratura no joelho e também teve outros ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Na Mitsubishi estariam dois ocupantes. No entanto, eles fugiram do local do acidente antes da chegada da Polícia Militar (PM) e dos socorristas. Imagens feitas pela RPC mostram uma gravata caída ao lado do banco do motorista.

