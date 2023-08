O estudante Gabriel Camargo Skora, 25 anos, morreu no hospital, em Curitiba, no sábado (26). O jovem havia sido socorrido após se envolver em um acidente de carro na madrugada, entre a Avenida Manoel Ribas e a Rua Desembargador Motta, no bairro Mercês.

O rapaz estava dirigindo um Chevrolet Ônix preto e foi atingido por uma Mitsubishi Lancer branca. Com o impacto da batida, o automóvel de Skora invadiu o terreno de uma agência bancária, quase derrubando uma das grades que cercam a lateral do banco.

Motorista e passageiro abandonaram carro

A Mitsubishi também envolvida no acidente, que estaria sendo ocupada por duas pessoas, atingiu um poste. O motorista e passageiro abandonaram o carro e foram embora do local antes da chegada da polícia e dos socorristas.

Skora foi socorrido com fratura no joelho e outros ferimentos. Ele foi atendido e encaminhado para o Hospital Evangélico Mackenzie, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Segundo o relato da mãe para o G1 Paraná, o jovem sofreu uma hemorragia interna que afetou um dos pulmões. Ele morreu após ter cinco paradas cardíacas.

O sepultamento do estudante acontece na tarde deste domingo (27), em Curitiba. A Delegacia de Delitos de Trânsito deve investigar o caso.

