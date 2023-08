Na trave! Uma aposta de Curitiba ficou a apenas um número de levar o prêmio de R$ 30 milhões da Mega-Sena 2625 milionária, sorteada na noite deste sábado (26), em São Paulo. A aposta feita na capital paranaense, que acertou cinco das seis dezenas, foi simples e vai embolsar o prêmio de R$ 66,8 mil. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para R$ 37 milhões.

Resultado da Mega-Sena 2625: 09, 10, 35, 44, 55 e 58

A aposta de Curitiba que acertou a quina da Mega-Sena foi feita na lotérica Santa Quitéria Loterias, que fica na Rua Curupaitis, 1235, no bairro Santa Quitéria. Além de Curitiba, mais duas cidades do Paraná também tiveram ganhadores na quina da Mega-Sena 2625. Confira detalhes abaixo.

Mega-Sena 2625

Apostas ganhadoras com cinco acertos em Curitiba e PR

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio ANTONINA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$66.823,09 CASCAVEL/PR LOTERICA CARLOS GOMES 6 Não Simples 1 R$66.823,09 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$66.823,09

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

