Ponte sobre a foz do Rio Matinhos começa a ser construída no Paraná

As obras de revitalização e readequação da orla de Matinhos continuam. Na última semana as equipes que trabalham na construção do calçamento e do paisagismo na região chegaram até o Rio Matinhos e já é possível ver que a construção da ponte que irá ligar o Centro da cidade aos balneários.

O fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora, fez o registro com um drone. No local, as obras de calçamento e paisagismo de ambos os lados estão quase concluídas. Para ligar os balneários pela faixa de areia, uma ponte será cosntruída no local.

Veja as imagens abaixo!

