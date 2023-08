O Superlua Azul 2023 vem aí! Nesta quarta-feira (30) vai ocorrer a segunda e última superlua do ano, uma boa oportunidade para admirar o fenômeno que só voltará a acontecer daqui 11 anos, em 2032, segundo a Nasa. Segundo o Simepar a previsão para Curitiba no dia da Superlua Azul está com céu limpo. É torcer para que dê para assistir a este espetáculo gratuito da natureza.

A lua azul é quando há uma segunda lua cheia dentro do mesmo mês. No dia 30, o satélite natural da Terra estará a uma distância menor do nosso planeta, em torno de 357.344 quilômetros. Em média, a distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros, ou seja, a cor do planeta vai refletir melhor na Lua, por isso o azul.

O ponto mais próximo da Terra que a lua atinge em seu percurso é chamado de perigeu, e fica a 362 mil quilômetros de distância. Já o ponto mais distante é denominado apogeu, situado a 405 mil quilômetros de distância.

O melhor horário para acompanhar a Superlua Azul vai ser 22h35. O fenômeno poderá ser observado sem a necessidade do uso de equipamentos.

Nesta data, a lua estará maior e mais brilhante, pois estará no perigeu, ponto da órbita de máxima aproximação da Terra.

