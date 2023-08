Hemepar Curitiba está com estoques de sangue em nível crítico

O Hemepar Curitiba divulgou nas redes sociais que seus estoques de sangue do tipo O – está em estado crítico. A entidade sem fins lucrativos, que realiza coleta de sangue de doadores para atendimento de aproximadamente 42 hospitais de Curitiba e região metropolitana, reforça que a doação é a única forma de salvar a vida de milhares de pessoas, pois não há substituto para o sangue.

O Hemepar – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná conta com 23 unidades de coleta pelo Paraná. Em Curitiba, a unidade para a coleta de sangue fica na Travessa João Prosdócimo, 145, no Alto da XV. Uma única doação é capas de salvar até quatro vidas.

Os homens podem doar a cada dois meses, quatro vezes ao ano. Já as mulheres, a cada três meses, num máximo de três doações ao ano.

Depois de coletado, o sangue é fracionado e acontece o processo de separação dos hemocomponentes (plasma, hemácias, plaquetas e crio). Após isso, a bolsa fica estocada até o resultado dos exames para a liberação. Por isso, também é importante ressaltar a validade da doação com antecedência, uma vez que, após a coleta, o sangue pode levar até 48 horas para ser liberado.

Quem pode doar?

Pessoas aptas a doar sangue – que tenham entre 16 e 69 anos (menores de idade acompanhados pelo responsável legal), que pesem mais de 51 quilos e estejam bem de saúde.

No dia da doação, é necessário que o doador esteja descansado e alimentado (evite alimentos gordurosos quatro horas antes). O doador será cadastrado no sistema, passará por triagem clínica e fará um exame de sangue rápido para garantir que não tem anemia. Se os critérios forem atendidos, ele será encaminhado para a retirada de 450 ml de sangue.

A doação de sangue precisa ser agendada previamente no site da Secretaria da Saúde.

