A fiação de um semáforo no cruzamento da Alameda Augusto Stellfeld com a Rua Brigadeiro Franco, no Centro de Curitiba, foi furtada na madrugada desta segunda-feira (28). O crime aconteceu por volta das 4h e foi flagrado pela Guarda Municipal de Curitiba (GM), que prendeu um homem de 34 anos.

De acordo com a GM, os guardas estavam na região quando foram avisados da ocorrência por rádio, após denúncia feita pelo telefone 153 da corporação. Ao chegar ao local, a equipe avistou o suspeito, que tentou fugir da abordagem.

Fiação apreendida. Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Curitiba

Com ele foram encontrados cerca de 10 metros de fiação e armas brancas usadas para praticar o crime, entre elas, faca, alicate, martelo e talhadeira. Preso em flagrante, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Após o furto, o semáforo ficou em alerta e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) organizaram o fluxo de veículos na região. O equipamento já voltou a operar.

Ferramentas encontradas com o suspeito. Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Curitiba

Denuncie pelo 153

Para colaborar com a prevenção deste tipo de crime, a Guarda Municipal de Curitiba orienta que o cidadão faça a denúncia pelo telefone de emergência 153, que atende 24 horas por dia.

A ligação é atendida no Centro de Operações da Guarda Municipal. De lá é feito o despacho de uma viatura operacional mais próxima do local indicado, para averiguações e possíveis abordagens a suspeitos.

