BMW Brasil abre novas turmas de capacitação profissional para jovens

O BMW Group Brasil, em parceria com o Espro (Ensino Social Profissionalizante), lançou a segunda edição do projeto Geração BMW, que oferecerá capacitação profissional gratuita para adolescentes de 16 a 18 anos em Araquari (SC). As inscrições estão abertas e podem ser feitas até dia 5 de julho de 2024 no site do Espro (https://fmt.espro.org.br/cadastrocurriculo) utilizando o código: BMW.

Com início em 12 de agosto e duração de 8 meses, a nova edição do Geração BMW irá atender 30 jovens, divididos em duas turmas, no período matutino e vespertino. As aulas terão a duração de 4 horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, no Centro Social da fábrica do BMW Group em Araquari. O curso totalizará cerca de 600 horas de treinamento.

Alinhado ao programa de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) do Espro, o curso abrange habilidades comportamentais, como postura profissional, trabalho em equipe, comunicação e gestão de tempo. Além disso, incluem competências técnicas como gestão financeira e de negócios, gestão de compras e logística e gestão de pessoas.

O projeto também oferece iniciação ao idioma inglês e uma introdução ao mercado automotivo, com imersões em diferentes áreas da fábrica do BMW Group Brasil em Araquari. Os estudantes receberão kit escolar, material didático, almoço, uniforme e transporte. (Foto: BMW/Divulgação).