Exposição de carros antigos comemora centenário de montadora

Em 26 de janeiro de 1925, foi registrada no II Tabelionato de São Paulo a Companhia Geral de Motores S.A., hoje conhecida como General Motors (GM). Nesse mesmo ano, a Chevrolet foi oficialmente registrada como marca no Brasil, marcando o início de sua atuação no país.

Para celebrar esse marco histórico, a Valesul Chevrolet promoverá um evento especial em sua sede a Avenida das Torres, 1680, em São José dos Pinhais. A festa, aberta ao público, acontecerá no dia 25 de janeiro, das 11h às 17h, e contará com uma exposição de carros antigos da Chevrolet, incluindo o Chevrolet Superior K, 1925, um modelo icônico que também está completando 100 anos.

O evento terá ainda a participação de grupos como o Old&Low, que trará os modelos mais emblemáticos da história da Chevrolet no Brasil. Além disso, os participantes poderão aproveitar food truck, robô transformer, brindes, além de curtir um show de rock ao vivo.