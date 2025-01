Paranaense acerta as 15 dezenas e fatura prêmio na Lotofácil 3301

A sorte grande bateu à porta de um morador de Campo Mourão, no interior do Paraná. O felizardo acertou os 15 números do concurso 3301 da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira, e embolsou um prêmio de R$ 147.598,66. A notícia animou os moradores da cidade, que tem pouco mais de 90 mil habitantes.

Resultado Lotofácil 3301 milionária: 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24 e 25.

A aposta vencedora foi uma das oito que acertaram as dezenas sorteadas em todo o Brasil. O prêmio total do concurso foi de R$ 1,7 milhão, dividido entre os ganhadores. Veja abaixo o detalhamento da aposta, realizada na Lotérica Mourão LTDA.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPO MOURAO/PR DISTRIBUIDORA LOTERICA MOURAO LTDA 15 Não Simples 1 R$147.598,66



Lotofácil – Como jogar?

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do país, com sorteios de segunda a sábado. Para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal sai para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Esta não é a primeira vez que o Paraná se destaca nos sorteios da Lotofácil. Em concursos anteriores, apostadores de Curitiba e região metropolitana também foram contemplados, reforçando a fama de “terra da sorte” do estado.

Lotofácil 3301 premia apostas de Curitiba

Doze apostadores de Curitiba saíram com um troco após o sorteio da Lotofácil 3301. Eles acertaram 14 dos 15 números sorteados, o que rendeu um prêmio de consolação de R$ 659. Veja abaixo o detalhamento destas apostas.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PREFERIDA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR ARCA DA SORTE LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR LORD LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 15 Não Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR LOTERIAS CENTENARIO 15 Não Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$1.319,74 CURITIBA/PR LOTERIAS IMPERADOR 15 Não Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR LOTERIAS MARUMBY 15 Sim Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR LOTERIAS MODELO 15 Sim Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR PREMIER LOTERIAS LTDA 15 Sim Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR PREMIER LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$659,87 CURITIBA/PR RM LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$659,87