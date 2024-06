A paçoca não é apenas querida em qualquer época do ano, mas é uma das receitas de mais sucesso na temporada de Festa Junina e está entre os doces juninos mais populares do Google.

Heloísa Bacellar, do blog Na Cozinha com Helô, mostra como fazer o doce em casa que leva apenas três ingredientes e demora até 30 minutos de tempo de preparo.

Confira a receita abaixo.

Rendimento: 6 porções

Preparo: 30 minutos

– 2 xícaras de amendoim torrado, salgado e sem pele (250 g)

– 2 xícaras de açúcar (300 g)

– sal (se o amendoim não for salgado)

– Coloque o amendoim numa frigideira vazia e, sempre mexendo, aqueça por uns 5 minutos, só até perfumar

– Passe o amendoim para o processador, junte uma pitada de sal se ele já não for salgado, e acrescente o açúcar

– Com a tecla pulsar, processe até o amendoim e o açúcar formarem uma farofa homogênea e úmida

– Passe para um pote com tampa e sirva com café, banana, sorvete, iogurte ou utilize como parte de bolos, sobremesas e até de pratos salgados

– Ela se conserva bem por até uma semana fora da geladeira num pote bem fechado

