iFood promove curso inédito em Curitiba com foco em empreendedores

Estreará em Curitiba a primeira edição do ‘iFood Decola’ presencial – uma imersão no universo do delivery, que tem o objetivo de ajudar no crescimento dos restaurantes. O evento acontecerá nesta terça-feira (28). Depois de Curitiba, outras cidades vão receber o curso.

A principal intenção é descomplicar a gestão do negócio e das finanças, além de contribuir para potencializar os resultados dos pequenos e médios estabelecimentos, que hoje representam mais de 75% dos restaurantes cadastrados no aplicativo. As turmas são pensadas para uma experiência imersiva, por isso as vagas são limitadas.

As sessões serão divididas por período, sendo uma pela manhã e uma durante a tarde. As inscrições estão abertas, com valores a partir de R$ 119,90.

Paraná é o quarto estado com mais pedidos no iFood

O Paraná ganha destaque por ser o quarto estado do país com mais clientes e mais pedidos no iFood. Além disso, houve um crescimento de 12% no número de restaurantes parceiros cadastrados na plataforma em 2024, chegando a cerca de 56 mil estabelecimentos. Ao todo, são mais de 3,5 milhões de clientes cadastrados e mais de 60,5 milhões de pedidos realizados neste período no Paraná.

Durante o evento, os donos de restaurantes poderão aprender como otimizar a gestão e a operação dos restaurantes.

Outros destaques serão: como realizar uma boa estratégia de vendas; como se diferenciar da concorrência; conquistar novos clientes; fazer o melhor uso de alavancas promocionais para melhorar o resultado. Além disso, o fórum será ideal para a troca de experiências com outros empreendedores, especialistas e parceiros do iFood.

Curso em Curitiba vai dar dicas para potencializar os negócios

Especialistas em delivery, Raphael Silva e Maisa Lopes estarão à frente do evento na capital paranaense. “A principal vantagem de participar do evento em Curitiba é que nada substitui a presença, o olho no olho, poder fazer uma pergunta e aproveitar a intensidade do evento presencial. Quem quiser tirar alguma dúvida, entender mais sobre o mercado e trocar experiências terá a grande oportunidade de participar dessa vivência e aprender a vender muito mais”, afirma Raphael, que vai falar sobre como é possível usar o iFood como vitrine para fortalecer a marca e faturar mais, tanto no digital quanto no presencial.

Por sua vez, Maísa vai levar o passo a passo para a administração de uma empresa, começando por estratégia de precificação, passando por custos fixos e variáveis, fluxo de caixa e outros conceitos essenciais para manter um negócio de sucesso.

Curso iFood Decola em Curitiba

Local: Hotel NH Curitiba The Five (Rua Nunes Machado, 68 – Centro), a partir das 8h30

28 de janeiro Turmas: das 9h00 às 12h30 e das 14h30 às 18h

das 9h00 às 12h30 e das 14h30 às 18h Público: 100 pessoas por turno

100 pessoas por turno Primeiro Lote: R$ 119. Para garantir a presença no evento, é preciso comprar pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ifood-decola-em-curitiba/2774972?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=curitiba.