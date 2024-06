Pessoas com mais de 60 anos que querem aprender a utilizar a internet de forma segura, podem participar de um curso gratuito realizado pela Celepar, em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Além do curso de tecnologia para idosos que será ministrado dia 27 de junho, com 50 vagas, um outro foi aberto e acontecerá no dia 28, também com 50 vagas. Ambos serão ministrados das 8h30 às 12h.

Os participantes aprenderão como se proteger dos crimes virtuais mais comuns e a navegar na web com segurança. A atividade é gratuita, mediante inscrição, e acontece no plenário da Alep, em Curitiba.

Para se inscrever, é preciso enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (41) 9 9124-2342 até o dia 26 de junho, às 17 horas. Há 50 vagas destinadas a pessoas que tenham 60 anos ou mais. As vagas para o dia 27 já estão esgotadas.

O curso será ministrado por colaboradores da Celepar, com participação do delegado Emmanoel David, titular da Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil em Curitiba.

A Celepar já realizou treinamentos em tecnologia para mais de 15 mil idosos em 97 municípios paranaenses. A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Social e Digital da Pessoa Idosa, criado pela companhia em 2013.

Curso de internet para idosos em Curitiba

Data: 28 de junho

Horário: das 8h30 às 12h00

Local: Assembleia Legislativa do Paraná – Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico, Curitiba

Inscrições: até as 17h do dia 26/06 por mensagem via WhatsApp para o número (41) 99124-2342

Atividade gratuita

Vagas: 50

Público: pessoas de 60 anos ou mais

