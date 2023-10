Saúde de Erick está crítica; família faz rifas para comprar remédios

Com retornos cada vez mais frequentes ao hospital, a saúde de Erick, 20 anos, passa por um processo delicado. Dalvana Correia da Silva, mãe do jovem que possui uma doença rara, pede ajuda para comprar os remédios e acessórios médicos que ele precisa e também para pagar os custos de deslocamento entre médico e casa.

A história da Dalvana e do Erick é contada pela Tribuna do Paraná desde 2014. O jovem de 20 anos foi diagnosticado quando criança com Síndrome de Lennox, um tipo bem raro de epilepsia da infância, caracterizado primariamente por convulsões frequentes.

Com a saúde bastante debilitada, Erick precisou ser internado às pressas no Hospital de Clínicas no domingo (09). Ele estava em casa, no bairro Tatuquara, em Curitiba, quando começou a passar mal. Fazia apenas dez dias que ele havia retornado para a residência. Antes disso, ele ficou internado durante 22 dias e ganhou alta em 28 de setembro.

No último domingo sofreu mais um choque séptico e precisou ser socorrido rapidamente. “Ele saiu do estado terminal. Os médicos acharam que ele ia morrer, mas ele continuou lutando pela vida. Ontem teve um choque séptico de novo. Como diz a médica, ele insiste em ficar vivo, mas o corpinho dele não ‘tá’ respondendo aos antibióticos e ao tratamento”, disse Dalvana para a Tribuna nesta segunda-feira (09).

Os exames mostram que o jovem está com várias infecções. O rim e o fígado já estão comprometidos. Agora a rotina de Erick consiste em uma série de remédios para manter o coração funcionando e a pressão estabilizada. “Ele tá lutando tanto pela vida dele. Tá tão difícil isso tudo. Meu Deus, não entendo porque tanto sofrimento”, desabafa a mãe.

Com o jovem internado novamente e sem previsão de saída, a família precisa se dividir entre os cuidados com Erick e com os outros filhos: um bebê de sete meses e uma criança de dois anos. Dalvana está amamentando o filho menor e, por isso, não consegue ficar no hospital.

Como Dalvana e o pai de Erick, que é pedreiro, não estão conseguindo trabalhar, a família está realizando rifas para ajudar a pagar os custos. “Eu faço as rifas para tentar bancar pelo menos o básico dele, que são os curativos e as medicações que levo de casa. E a gasolina que eu gasto para ir para o hospital”, explicou a mãe.

Família faz rifa para pagar curativos e remédios de Erick

Dalvana está realizando três rifas: de um edredom king, de uma cafeteira e de um relógio e fone de ouvido.

Cada nome na rifa da cafeteira custa R$ 25. O valor da rifa do fone e do relógio é R$ 10. Já a rifa do edredom custa R$ 20 cada número.

Como ajudar Erick e a família

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar a família do Erick podem ser obtidos em contato com Dalvana pelo telefone (41) 99546-6503. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, por Pix.

Caixa Econômica Federal: Dalvana Correia da Silva

O Pix é o telefone: 41 99546-6503.

A família também aceita doações de materiais hospitalares que Erick usa. Os interessados podem pedir a lista dos itens para Dalvana.

