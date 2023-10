PMs se envolvem em acidente de moto na Linha Verde; um em estado grave

Um cabo e um soldado da Polícia Militar, em duas motos, bateram contra um anteparo na Linha Verde (BR-476) na tarde desta segunda-feira (09). O acidente duplo aconteceu próximo ao Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Segundo a Guarda Municipal, que atende a ocorrência no local, os dois policiais são atendidos no local. Um deles sofreu uma fratura exposta no fêmur e está em estado grave. O outro policial envolvido sofreu ferimentos moderados.

LEIA TAMBÉM:

>> Câmara avalia projeto que prevê bancos obrigatórios em pontos de ônibus de Curitiba

>> Rodovias do Paraná têm pontos de bloqueio causados pelas fortes chuvas; saiba onde

Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Siate estão na região. A Polícia Militar informou, em nota que apura as circunstância do acidente.

Você já viu essas??

Barbaridade! Poucas horas na prisão! Motorista que levou caos à praça de Curitiba é solta #ProRio É muita cara de pau!! Marginais em fuga caíram no esgoto e ainda pedem… Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!