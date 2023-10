As fortes chuvas que afetaram 54 municípios do Paraná desde o começo do mês de outubro, também estão prejudicando o acesso para algumas cidades. No total, conforme a Defesa Civil, já são 16.081 as pessoas afetadas em todo o estado. E segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ainda há pontos de bloqueios total ou parcial nas rodovias federais que cortam o Paraná no início da tarde desta segunda-feira (9). Confira abaixo.

Nas BRs

O pior local é na BR-476, no km 356, entre União da Vitória e Paula Freitas, região sul do Paraná, com interdição total das pistas devido à queda de barreira. Equipes do DNIT já estão mobilizadas implantando sinalização no local, para alertar sobre o bloqueio. Não há previsão de liberação.

Já na BR-153, são duas interdições. No km 344,5, entre Irati e Rebouças, na região sudeste do estado, a interdição é parcial. E o excesso de água pode ocasionar o rompimento do bueiro. Ainda na BR-153, no km 460, entre União da Vitória e General Carneiro, a interdição é total, com fechamento da rodovia devido ao deslizamento de encosta.

Liberadas

Na BR-277, do km 39 ao km 42, entre São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba e Morretes, no Litoral do Paraná, houve interdição parcial devido ao solo saturado. O bloqueio preventivo era para garantir a segurança do tráfego. A pista, no sentido litoral, foi liberada às 13h desta segunda-feira, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na BR 376, no km 493, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, houve interdição parcial no domingo (8), devido ao transbordamento do rio Ronda. O nível da água baixou, mas é preciso ao motorista redobrar atenção por conta da pista molhada e do grande movimento de veículos na manhã desta segunda.

Em rodovias estaduais

Nas rodovias estaduais do Paraná, segundo o governo do Estado, as chuvas também causaram estragos no final de semana. Confira onde foram registrados problemas e onde ainda há interdições.

Na PR-151, em Jaguariaíva houve o rompimento do pavimento na altura do km 214. O tráfego de veículos está sendo desviado por rotas alternativas.

Já a PR-170, entre Guarapuava e o distrito de Entre Rios, registrou um escorregamento de terra em um dos acostamentos. O tráfego permanece aberto no local, mas em apenas uma faixa.

A PR-364 foi interditada temporariamente na altura do km 100, entre Irati e Inácio Martins, devido ao transbordo do Rio Preto, que cobriu ambas as pistas, mas a pista já foi liberada.

A PRC-466, em Pitanga, (ligação com Guarapuava e Campo Mourão) e a PR-239 (ligação com Mato Rico) foram atingidas e ainda seguem com bastante água.

Na Estrada da Graciosa, segue a interdição para circulação de tráfego durante a noite. Durante o dia, o tráfego está liberado, com orientação das equipes que trabalham no local e sistema pare-e-siga na altura das obras de recuperação das chuvas do último verão. Não houve novos deslizamentos. As informações sobre a rodovia podem ser acompanhadas neste perfil no Twitter.

