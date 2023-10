As fortes chuvas que atingem Santa Catarina alagaram o estacionamento de uma pousada onde estavam estacionadas cerca de dez Ferraris de diferentes modelos. A situação aconteceu no sábado (7), em Urubici, na Serra Catarinense, e foi registrada por vídeos que pipocaram pelas redes sociais durante o fim de semana. Em Curitiba o temporal também causou estrados, mas nada envolvendo superesportivos.

Os veículos de luxo estavam na cidade para participar do evento nacional Ferrari Owner’s Club Stradalle 2023, organizado pelo clube Ferrari Owners’ Club Brasil. A atividade reúne proprietários do carro de diversas partes do país.

Apesar das imagens mostrarem as Ferraris alagadas em Urubici, os responsáveis pelo evento informaram que a enchente não danificou nenhum carro.

Em nota, o clube também afirmou que está em contato com líderes comunitários da região para fazer doações para as pessoas que sofreram danos após as chuvas. De acordo com a Prefeitura de Urubici, em uma comunidade cerca de 30 moradores precisaram de abrigo.

Assista ao vídeo das Ferraris alagadas em Santa Catarina:

Esqueceram de tirar os cavalinhos da chuva.



Tem dias que estão avisando do temporal em Santa Catarina e mesmo assim insistiram em marcar o encontro de Ferraris 🤡pic.twitter.com/KQg9Je7elS — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) October 7, 2023

Neste domingo (8), a prefeitura informou que as aulas nas escolas municipais e estaduais de Urubici foram canceladas devido à falta de água, locais sem acesso e necessidade de limpeza das instituições.

