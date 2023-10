Curitiba teve um fim de semana marcado por muita chuva. O boletim da Defesa Civil aponta que entre 12h30 de sábado (7) e 8 horas deste domingo (8) foram registrados seis alagamentos, 50 solicitações sobre quedas de galhos e árvores e sete solicitações de fornecimento de lona. Apenas no sábado foram registrados 34 mm de chuva em Curitiba.

A estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta precipitação acumulada de 49 milímetros e rajada de vento de 31 km/h em Curitiba.

As ocorrências de quedas de galhos e árvores aconteceram nos seguintes bairros: Cidade Industrial, Campo Comprido, Alto da Rua XV, Portão, Agua Verde, Novo Mundo, Rebouças, Centro, Alto da Gloria, Mossunguê, Sitio Cercado, Parolin, Santa Felicidade e Seminário.

Já os seis alagamentos, notificados pelo telefone 153 do Centro de Operações da Guarda Municipal de Curitiba (COPGM-153), foram registrados nos seguintes endereços:

Rua Ivaiporã – Alto Boqueirão

Rua Itaguajé – Sitio Cercado

Rua Henry Ford – Bairro Lindoia

Rua Portugal – São Francisco

Vila Ipiranga – Capão Raso

Rua Canal Belém, marginal leste – Uberaba

As lonas foram fornecidas nos bairros Xaxim, Parolin, Guabirotuba, Boa Vista, Bachaceri e Pinheirinho.

Apesar da grande quantidade de chuva, a Prefeitura de Curitiba não registrou vítimas, nem desalojados e desabrigados.

“Entre quarta-feira e ontem [sábado] foram mais de 150 mm de chuva acumulada, com o maior volume ontem. E Curitiba soube suportar bem, fruto de muitas obras que já fizemos. Seguimos atentos, com a Defesa Civil. Guarda Municipal, FAS, Setran, Meio Ambiente, toda equipe auxiliando a população, para atender qualquer ocorrência que possa acontecer”, destacou o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel.

Temporal em Curitiba destrói asfalto

O excesso de chuva danificou o asfalto no cruzamento da Avenida Visconde de Guarapuava com a Rua Desembargador Westphalen, no Centro de Curitiba. O trecho, que fica em cima de uma galeria pluvial, é constantemente danificado quando temporais acontecem na cidade.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) realiza reparos emergenciais no trecho para liberar as faixas e circulação de veículos.

Telefones em caso de emergência

Os canais de atendimento para emergências relacionadas à chuva em Curitiba são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

