A forte chuva que atingiu Curitiba neste sábado (07) provocou alagamentos, quedas de árvores e destelhou casas. Em três horas, foram registradas 34,2 mm de chuva pelo Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar.

Em apenas um único dia, a quantidade de chuva é o equivalente a 23% do esperado para todo o mês de outubro em Curitiba. A forte tempestade registrada entre 12h30 e 15 horas também foi acompanhada de rajadas de vento de 31 km/h.

De acordo com registros via telefone 156, foram 15 ocorrências de queda de galhos e árvores pela capital, nos bairros Campo Comprido, Cidade Industrial, Alto da XV, Portão, Água Verde, Novo Mundo, Rebouças, Centro e Alto da Glória.

Também no Centro, motoristas encontraram parte da Avenida Visconde de Nacar alagada no início da tarde deste sábado.

A Central 156 também registrou quatro pontos de alagamentos: na Rua Ivaiporã – Alto Boqueirão, Rua Itaguajé – Sítio Cercado, Rua Henry Ford – Lindoia, Rua Portugal – São Francisco e Vila Ipiranga – Capão Raso.

Foto: Prefeitura de Curitiba.

No Centro de Curitiba, na esquina entre a Avenida Visconde de Guarapuava e Rua Desembargador Westphalen, a forte chuva chegou a destruir parte do asfalto. Uma equipe do Setran foi até o local e o trecho está temporariamente interditado.

Houve fornecimento de lona para moradores nos bairros Xaxim, Parolin, Guabirotuba e Boa Vista. Não há registros de vítimas, nem desalojados e desabrigados.

Temporal intenso neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta vermelho, que significa grande perigo, para acumulado de chuva que pode atingir Curitiba e região metropolitana neste domingo (08). O aviso prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, além de grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

