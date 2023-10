Motorista que atropelou pedestres na Tiradentes é presa pela Polícia Civil

A Polícia Civil confirmou na manhã deste sábado (07) que a motorista que invadiu a calçada e atropelou pedestres no Centro de Curitiba está presa. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (06), em frente à loja Pernambucanas, na Praça Tiradentes. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas.

A mulher estava dirigindo um Jeep Compass e invadiu a calçada da Rua Monsenhor Celso. O acidente foi gravado por uma câmera de monitoramento de um comércio. Após os atropelamentos, a condutora do veículo alegou que sofreu um “apagão” ao tomar um remédio controlado.

A motorista seguia pela Rua Barão do Serro Azul. No momento que a via se divide em uma bifurcação, ela seguiu pelo lado esquerdo e continuou reto, mesmo após o sentido da rua alterar o sentido e se tornar contramão. A motorista foi dirigindo pela lateral da Catedral de Curitiba, já em sentido proibido, até invadir a calçada em frente à loja Pernambucanas.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o SUV invadiu a calçada e chegou a bater em um poste na esquina da praça com a Rua Monsenhor Celso. Ela acertou os pedestres que estavam na calçada.

Na manhã deste sábado, os hospitais atualizaram o estado de saúde dos acidentados. O Hospital Evangélico Mackenzie recebeu três pessoas. Duas já tiveram alta e uma segue internada. A família não autorizou a divulgação do estado de saúde da vítima.

Já para o Hospital do Trabalhador foi encaminhada uma mulher que teve as pernas amputadas. Ela continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

Motorista que atropelou pedestres no Centro de Curitiba diz que teve apagão

O delegado Edgar Santana, responsável pela investigação do caso, afirma que a motorista foi interrogada na sexta-feira (06). Para a polícia, ela disse que sofreu um apagão e não lembra da dinâmica do acidente.

“Diante das provas que foram produzidas, entendemos que houve negligência e imprudência na condução de veículo automotor, razão pela qual a investigada foi presa em flagrante pela prática do crime de homicídio culposo com causa de aumento em virtude do fato ter sido praticado na calçada”, revela o delegado.

Agora, a Polícia Civil aguarda a data de audiência de custódia.

Eduardo Pimentel lamenta acidente na Tiradentes

O prefeito em exercício de Curitiba e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, usou as redes sociais para comentar o acidente na Praça Tiradentes.

“Meu sentimento a todos os amigos e familiares. As equipes da Guarda Municipal, Setran e Siate chegaram imediatamente para prestar socorro. Tudo indica que a condutora teve mal súbito. Uma investigação completa irá avaliar a causa do acidente”, escreveu o prefeito em exercício.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

