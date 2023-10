Tragédia na Praça Tiradentes: mulher morre e outra perde as pernas em acidente

Um veículo Jeep Compass atropelou pedestres que estavam em frente à loja Pernambucanas, na Praça Tiradentes, Centro de Curitiba. Uma pessoa morreu e outras três estão em estado grave. A condutora do veículo também se machucou, e alegou que teve um “apagão” ao tomar um medicamento. As causas serão apuradas na sequencia pela Polícia Civil.

“Uma vitima em óbito confirmada, e outras enviadas ao hospital. Uma pessoa está em estado grave e precisou de amputação das pernas. A terceira pessoa teve uma lesão no crânio e carece de avaliação mais cuidadosa. A outra, um homem, escoriações de membros inferiores, e a condutora que teve contusão em tórax e abdômen’, disse o capitão Tosato.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o SUV invadiu a calçada, e chegou a bater em um poste na esquina da praça com a Rua Monsenhor Celso, antes de acertar os pedestres que estavam na calçada.

Depois da colisão e mesmo ferida, a condutora falou aos policiais que ingeriu medicação e não consumiu álcool. “Foi feito o teste e apontou zero para consumo de álcool. Ela disse que tomou um remédio, e teve um apagão. Ela vai ser encaminhada ao hospital, e está bem triste pelo ocorrido”, disse a cabo Franciele, da PM.

O local está fechado para o trabalho de socorristas e tem o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal. Faixas estão isolando o espaço para evitar aglomeração.

O local já foi ponto de acidente grave anos atrás. Em 2010, um ligeirinho da linha Colombo/CIC invadiu a calçada, provocou a morte de duas pessoas e deixou mais 32 feridos. Entre as vítimas, 30 delas tiveram ferimentos leves e duas ficaram em estado grave.

Um carro também foi atingido e o motorista ficou preso nas ferragens. Ele e o motorista do ônibus foram levados para o Hospital Cajuru. A investigação da Polícia Militar na época revelou que o motorista de ônibus teria tido um mal súbito. Ele avançou o sinal vermelho e bateu em um veículo.

Uma das vítimas fatais estava em um ponto de ônibus na Praça Tiradentes. A outra pessoa que morreu era um pedestre que passava pela região.

