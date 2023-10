Uma mulher de 60 anos morreu na quinta-feira (05), no bairro Cabral, em Curitiba, após ser atropelada por um carro enquanto estava passando por um ponto de ônibus. A idosa chegou a ser socorrida, mas, durante a noite, morreu no hospital. A filha da vítima, 18 anos, também foi atingida, mas não corre risco de morte.

De acordo com a Polícia Civil (PCPR), o acidente ocorreu após uma colisão entre dois veículos no cruzamento da Avenida Munhoz da Rocha com a rua Chichorro Junior. Com o impacto da batida, um dos carros, desgovernado, seguiu em direção ao ponto de ônibus onde estavam mãe e filha. Uma terceira pessoa quase foi atropelada também na calçada.

Edgar Santana, delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), relatou que os condutores dos veículos serão intimados a prestar esclarecimentos para entender a dinâmica do ocorrido. “O inquérito foi instalado e já começamos as oitivas. Estamos buscando mais imagens de sistema de monitoramento para entender o acidente, os veículos irão passar por exames periciais, e na sequência vamos verificar se teremos elementos suficientes para relatar o inquérito policial”, disse o delegado para a RPC.

