O prefeito em exercício Eduardo Pimentel assinou nesta quinta-feira (5), a Ordem de Serviço para início das primeiras obras do Projeto Inter 2, um programa financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que visa qualificar o transporte coletivo na cidade, com faixas exclusivas e/ou preferenciais para o itinerário do Inter 2 e do Interbairros II, linhas tradicionais de ônibus da capital.

A empresa Castilho Engenharia foi a vencedora das licitações de dois lotes, nos bairros Xaxim e Tarumã. A expectativa é que obra gigante inicie entre o fim do primeiro semestre de 2023 e o início de 2024. Veja aqui detalhes do projeto.

Serão executadas obras de microdrenagem, pavimentação, iluminação, paisagismo e implantação (quando for o caso) de pistas de tráfego viário. “O Projeto Inter 2 nasceu nesta gestão e começou a sair do papel para entrar em obra”, disse Eduardo Pimentel.

No Tarumã, as intervenções serão realizadas nas ruas Hayton da Silva Pereira, 21 de Junho, Osmário de Lima e Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho. No Xaxim, estão concentradas nas ruas das Perdizes, das Andorinhas, Bôrtolo Gusso, Major Vicente de Castro e Maestro Francisco Antonelo. Somados, os lotes têm orçamento de R$ 135 milhões.

+Leia mais! Novas estações-tubo cada vez mais perto? Empresa de Curitiba apresenta terminal protótipo pro Inter 2

“Temos um desafio urbano de realizar obras em quase 40 km de percurso somente no itinerário do Inter 2. Esses dois primeiros lotes são o pontapé inicial nesse projeto que exigiu um esforço integrado de toda prefeitura e temos certeza dos benefícios que virão para todos os curitibanos”, disse o secretário de obras, Rodrigo Rodrigues.

