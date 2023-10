Terror dos Cmeis é preso em Curitiba; Ele é suspeito de mais de 20 arrombamentos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 24 anos, suspeito de 20 furtos em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em Curitiba. A prisão foi na manhã desta quinta-feira (5), na capital paranaense. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal.

Segundo as investigações da Polícia Civil, os arrombamentos aconteciam desde março, data em que a PCPR começou a investigar o caso. Durante as diligências foram realizadas operações para cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Ao longo das investigações foram apreendidos dois veículos, botijões de gás, celulares com alerta de furto e roubo, tablets, dentre outros objetos.

“As operações resultaram, também, na prisão em flagrante, em abril, de um empresário, investigado pela receptação dos botijões de gás dos CMEIs. Ele foi preso por diversos crimes, como adquirir e vender derivados de petróleo, vender mercadoria imprópria para o consumo, falsificar, corromper e adulterar medicamentos e posse de explosivos”, explicou o delegado Marcelo Magalhães.

